Биолог рассказал, как продлить срок хранения лесных грибов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свежие лесные грибы могут храниться до 40 суток без потери качества, если упаковать их в полимерную пленку и соблюдать температурный режим.
- Применение полимерной упаковки позволяет увеличить срок хранения грибов в 2,5–5 раз, уменьшить потери массы на 95%, а питательных веществ — на 20%.
- Важнейшее условие для длительного хранения — стабильность температуры, так как даже небольшие колебания могут ускорить порчу продукта.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свежие лесные грибы могут храниться до 40 суток без потери качества, если упаковать их в полимерную пленку и соблюдать температурный режим, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее Федоров рассказывал агентству, что в подмосковных лесах ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, лисичек и других видов уже к середине июля. Биолог предупреждал, что грибы нельзя собирать у дорог, так как они впитывают тяжелые металлы и токсины.
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"Применение полимерной упаковки позволяет увеличить срок хранения грибов в 2,5–5 раз, уменьшить потери массы на 95%, а питательных веществ - на 20%. Хранение свежих свежих грибов в такой упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре -2/+0,5 градуса - от 18 до 40 суток", - пояснил биолог.
Федоров подчеркнул, что стабильность температуры - важнейшее условие, так как даже небольшие колебания могут ускорить порчу продукта и свести на нет преимущества упаковки.