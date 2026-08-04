Биолог рассказал, как продлить срок хранения лесных грибов

«

"Применение полимерной упаковки позволяет увеличить срок хранения грибов в 2,5–5 раз, уменьшить потери массы на 95%, а питательных веществ - на 20%. Хранение свежих свежих грибов в такой упаковке при температуре +4/+2 градуса можно от 15 до 30 суток, а при температуре -2/+0,5 градуса - от 18 до 40 суток", - пояснил биолог.