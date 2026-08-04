Врач назвала размер допустимой порции белых грибов

Краткий пересказ от РИА ИИ Допустимая норма белых грибов для взрослого здорового человека составляет 100–150 граммов не более двух раз в неделю.

Детям до 3 лет любые грибы противопоказаны, включать их в рацион можно только с 14 лет.

Грибы относятся к высокоаллергенным продуктам и активно впитывают из почвы и воздуха токсины и тяжелые металлы, поэтому предпочтение лучше отдавать грибам, которые выращены агрокультурным способом.

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Допустимая норма белых грибов для взрослого здорового человека составляет 100-150 граммов не более двух раз в неделю, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Без вреда для здоровья взрослым здоровым людям рекомендуется съедать до 100–150 граммов белых грибов один-два раза в неделю. Детям до 3 лет любые грибы противопоказаны, полноценно включать их в рацион можно только с 14 лет", - отметила врач.

По ее словам, грибы относятся к высокоаллергенным продуктам. При возникновении аллергической реакции необходимо принять антигистаминные препараты, обратиться к врачу и исключить грибы из рациона.