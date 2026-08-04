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В Госдуме назвали возобновление авиасообщения с Сирией позитивным шагом - РИА Новости, 04.08.2026
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20:57 04.08.2026

В Госдуме назвали возобновление авиасообщения с Сирией позитивным шагом

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги России и Сирии
Флаги России и Сирии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Флаги России и Сирии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновляет полеты из Дамаска в Москву с 16 августа.
  • Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов назвал возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой позитивным шагом.
  • По мнению Кривоносова, возобновление авиасообщения может способствовать увеличению пассажиропотока и развитию туризма между Россией и Сирией.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой - позитивный шаг, который открывает новые возможности для России и Сирии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Во вторник сирийская авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска в Москву.
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"Возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой - позитивный шаг, который открывает новые возможности как для развития туристических, так и деловых, гуманитарных связей между нашими странами", - сказал Кривоносов.
Он отметил, что появление регулярных рейсов всегда способствует увеличению пассажиропотока, а по мере восстановления транспортной доступности можно ожидать постепенного роста взаимного туристического обмена.
"Для российских путешественников Сирия представляет интерес как страна с богатейшим историко-культурным наследием, уникальными памятниками древних цивилизаций, религиозными святынями и значительным потенциалом для экскурсионного туризма", - добавил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что развитие этого направления будет зависеть от дальнейшей стабилизации обстановки, уровня безопасности и готовности туристической инфраструктуры принимать гостей. По его словам, запуск прямых рейсов является важным первым этапом, который способен дать импульс формированию нового туристического направления на Ближнем Востоке.
Расширение географии прямого авиасообщения создает дополнительные возможности для граждан, способствует развитию туристической индустрии и укрепляет экономические и гуманитарные связи между странами, заключил Кривоносов.
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Дамаск (город)МоскваСирияСергей КривоносГосдума РФ
 
 
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