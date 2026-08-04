В Госдуме назвали возобновление авиасообщения с Сирией позитивным шагом

Краткий пересказ от РИА ИИ Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновляет полеты из Дамаска в Москву с 16 августа.

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов назвал возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой позитивным шагом.

По мнению Кривоносова, возобновление авиасообщения может способствовать увеличению пассажиропотока и развитию туризма между Россией и Сирией.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой - позитивный шаг, который открывает новые возможности для России и Сирии, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Москву. Во вторник сирийская авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска

"Возобновление прямого авиасообщения между Дамаском и Москвой - позитивный шаг, который открывает новые возможности как для развития туристических, так и деловых, гуманитарных связей между нашими странами", - сказал Кривоносов.

Он отметил, что появление регулярных рейсов всегда способствует увеличению пассажиропотока, а по мере восстановления транспортной доступности можно ожидать постепенного роста взаимного туристического обмена.

"Для российских путешественников Сирия представляет интерес как страна с богатейшим историко-культурным наследием, уникальными памятниками древних цивилизаций, религиозными святынями и значительным потенциалом для экскурсионного туризма", - добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что развитие этого направления будет зависеть от дальнейшей стабилизации обстановки, уровня безопасности и готовности туристической инфраструктуры принимать гостей. По его словам, запуск прямых рейсов является важным первым этапом, который способен дать импульс формированию нового туристического направления на Ближнем Востоке.