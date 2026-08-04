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В Госдуме предложили ввести электронный сертификат на очки для школьников - РИА Новости, 04.08.2026
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19:04 04.08.2026
В Госдуме предложили ввести электронный сертификат на очки для школьников

В Госдуме предложили помочь с очками школьникам из малоимущих семей

CC0 / Free-Photos / Очки и документы
Очки и документы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC0 / Free-Photos /
Очки и документы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести электронный сертификат на изготовление очков для школьников из малоимущих семей.
  • Сертификат должен покрывать стоимость базовой детской оправы и линз с параметрами, указанными в рецепте врача-офтальмолога.
  • Право на повторное получение сертификата будет связано с изменением медицинских параметров, повреждением очков по независящим от семьи обстоятельствам или истечением нормативного срока использования.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести для нуждающихся в очках школьников из малоимущих семей электронный сертификат на изготовление оправы и линз.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Ксения Горячева.
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"Представляется целесообразным ввести федеральный электронный сертификат на изготовление очков для школьников из малоимущих семей. Основанием для его предоставления должно стать назначение врача-офтальмолога, оформленное по результатам профилактического осмотра или иного обращения в медицинскую организацию, участвующую в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сказано в документе.
Уточняется, что сертификат должен покрывать стоимость базовой детской оправы и линз с параметрами, указанными в рецепте врача. По мнению авторов, федеральный номинал целесообразно устанавливать исходя из средней стоимости базового комплекта с регулярной индексацией. Кроме того, по задумке парламентариев, субъекты РФ могут увеличивать размер сертификата либо предоставлять доплату при необходимости сложных, астигматических или иных линз, стоимость которых существенно превышает базовый номинал.
"Для снижения количества документов сведения о назначении очков целесообразно передавать из медицинской информационной системы, а право на поддержку определять с использованием данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения. После подтверждения условий электронный сертификат может автоматически направляться в личный кабинет родителя на портале госуслуг", - говорится в письме.
Подчеркивается, что право на повторное получение сертификата необходимо связывать с изменением медицинских параметров, повреждением очков по независящим от семьи обстоятельствам или истечением нормативного срока использования. Помимо этого, при существенном изменении остроты зрения новое назначение врача должно позволять получить сертификат ранее общего срока.
Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит обеспечить выполнение назначений врача-офтальмолога, снизить межрегиональное неравенство, обеспечить школьникам необходимую коррекцию зрения и связать профилактический осмотр с конкретной мерой помощи семье.
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