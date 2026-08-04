В ГД предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто забирает животное из государственного приюта.

В набор предлагается включить лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки.

По мнению депутата, такая мера станет стимулом для тех, кто сомневается, стоит ли заводить питомца из приюта, и поможет животным быстрее обретать дом.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто забирает животное из государственного приюта.

"Человек, который решился взять питомца из приюта, совершает добрый и ответственный поступок. Государство должно поддержать его в первые, самые важные дни. Предлагаю выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто совершил такое доброе дело", - сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, в такой набор предлагается включить все самое необходимое для нового члена семьи: лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки. Депутат назвал это небольшим, но значимым жестом, который скажет человеку: ты все делаешь правильно, и государство тебя в этом поддерживает.

« "Эта мера не только поможет новым хозяевам в первые дни после того, как они взяли животное домой, но и станет дополнительным стимулом для тех, кто пока сомневается, стоит ли заводить питомца из приюта", - добавил Гусев.

Он считает, что с помощью таких мер животные будут быстрее обретать дом, а граждане получат понятную и ощутимую поддержку от государства. По мнению политика, гуманное отношение к животным - это показатель зрелости общества.