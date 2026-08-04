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В ГД предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов - РИА Новости, 04.08.2026
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08:22 04.08.2026
В ГД предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов

В Госдуме предложили выдавать стартовый набор для забирающих животных из приютов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто забирает животное из государственного приюта.
  • В набор предлагается включить лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки.
  • По мнению депутата, такая мера станет стимулом для тех, кто сомневается, стоит ли заводить питомца из приюта, и поможет животным быстрее обретать дом.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто забирает животное из государственного приюта.
"Человек, который решился взять питомца из приюта, совершает добрый и ответственный поступок. Государство должно поддержать его в первые, самые важные дни. Предлагаю выдавать бесплатный стартовый набор каждому, кто совершил такое доброе дело", - сказал Гусев РИА Новости.
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По его словам, в такой набор предлагается включить все самое необходимое для нового члена семьи: лежанку, миски, запас корма на первый месяц и игрушки. Депутат назвал это небольшим, но значимым жестом, который скажет человеку: ты все делаешь правильно, и государство тебя в этом поддерживает.
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"Эта мера не только поможет новым хозяевам в первые дни после того, как они взяли животное домой, но и станет дополнительным стимулом для тех, кто пока сомневается, стоит ли заводить питомца из приюта", - добавил Гусев.
Он считает, что с помощью таких мер животные будут быстрее обретать дом, а граждане получат понятную и ощутимую поддержку от государства. По мнению политика, гуманное отношение к животным - это показатель зрелости общества.
"Животные должны быстрее обретать дом и любящую семью. Если государство подставит плечо тем, кто готов взять питомца из приюта, желающих станет в разы больше. Это простая, но очень человечная мера", - подытожил Гусев.
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