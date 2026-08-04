Ольгу Ермакову назначили и. о. ректора ГИТИСа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Ермакова назначена исполняющей обязанности ректора ГИТИСа.
- Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова, сообщили в пресс-службе вуза.
Экс-ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию.
"Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова", - говорится в сообщении в Telegram-канале вуза.
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