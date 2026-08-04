Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы нанесли удары по электроподстанциям в Сумской области.
- В результате ударов были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами "Гераней" по электроподстанциям в Сумской области обесточили промышленные объекты, работавшие в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами атаки электроподстанций в Сумской области ударными беспилотниками ВС РФ. Отмечается, что российские войска продолжают поражать элементы критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК.
"В результате удара обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины. Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в описании к видео.
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22 июня 2022, 17:18