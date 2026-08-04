ВС России поразили семь сухогрузов в порту Николаев и в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали семь судов в порту Николаев и в Черном море, доставлявших грузы для ВСУ.
- Армия использовала для удара беспилотники "Герань".
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали в порту Николаев и в Черном море семь судов, доставлявших грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", — заявили в ведомстве.
Армия использовала для удара беспилотники "Герань".
Ранее во вторник министерство рассказало, что военные атаковали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18