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ВС России поразили семь сухогрузов в порту Николаев и в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска атаковали семь судов в порту Николаев и в Черном море, доставлявших грузы для ВСУ.

Армия использовала для удара беспилотники "Герань".

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали в порту Николаев и в Черном море семь судов, доставлявших грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

« "Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", — заявили в ведомстве.

Армия использовала для удара беспилотники "Герань".

Ранее во вторник министерство рассказало, что военные атаковали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ .