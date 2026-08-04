В генконсульстве в Марселе рассказали о сокращении численности дипперсонала

Краткий пересказ от РИА ИИ Численность дипломатического персонала генерального консульства в Марселе сократилась втрое с 2022 года.

До 2022 года в консульстве работало около 30 человек, а сейчас осталось только десять, сообщил генеральный консул в Марселе Станислав Оранский.

ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Численность дипломатического персонала генерального консульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

"После начала СВО и по состоянию на сегодняшний день в генконсульстве осталась одна треть сотрудников и членов семей", - сообщил дипломат.

По его словам, до 2022 года в консульстве работало около 30 человек, а сейчас осталось только десять.

"А выслано в 2022 году было четверо дипломатов из семи", - указал Оранский.