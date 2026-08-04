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В генконсульстве в Марселе рассказали о сокращении численности дипперсонала - РИА Новости, 04.08.2026
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22:31 04.08.2026 (обновлено: 22:33 04.08.2026)
В генконсульстве в Марселе рассказали о сокращении численности дипперсонала

Численность дипперсонала генконсульства в Марселе сократилась втрое с 2022 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность дипломатического персонала генерального консульства в Марселе сократилась втрое с 2022 года.
  • До 2022 года в консульстве работало около 30 человек, а сейчас осталось только десять, сообщил генеральный консул в Марселе Станислав Оранский.
ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Численность дипломатического персонала генерального консульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"После начала СВО и по состоянию на сегодняшний день в генконсульстве осталась одна треть сотрудников и членов семей", - сообщил дипломат.
По его словам, до 2022 года в консульстве работало около 30 человек, а сейчас осталось только десять.
"А выслано в 2022 году было четверо дипломатов из семи", - указал Оранский.
Консульский округ Генерального консульства России в Марселе охватывает южные регионы и департаменты Франции, включая Приморские Альпы, Арьеж, Од, Буш-дю-Рон, Гар, Верхнюю Гаронну, Эро, Восточные Пиренеи и Вар.
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