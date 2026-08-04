Кандидата в конгресс США родом с Украины задержали за драку с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, был арестован на Гавайях.

Басин был обвинен в угрозах расправой после конфликта с ножом на пляже острова Мауи.

Залог за освобождение Басина был установлен в размере одного миллиона долларов.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, был арестован на Гавайях по обвинению в угрозах расправой после конфликта с ножом на пляже острова Мауи, сообщает портал Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, был арестован на Гавайях по обвинению в угрозах расправой после конфликта с ножом на пляже острова Мауи, сообщает портал Honolulu Civil Beat

"Кандидат в конгресс США от Демократической партии (Кирилл Басин. — Прим. ред.), баллотирующийся против действующего члена палаты представителей Джилл Токуды, был арестован в субботу после жестокой стычки на пляже Кеавакапу в Южном Кихеи", — пишет портал.

Инцидент произошел на пляже Кеавакапу в субботу после того, как 61-летний отдыхающий попросил кандидата сделать музыку потише. В ответ Басин заявил, что у него есть огнестрельное оружие, и пригрозил застрелить жену оппонента, а в ходе завязавшейся драки с вмешавшимся прохожим достал нож и стал угрожать окружающим, после чего выбросил его в океан, передает портал.

Басину были предъявлены обвинения по двум эпизодам угроз расправой первой степени, а залог за его освобождение был установлен в размере одного миллиона долларов, говорится в публикации.