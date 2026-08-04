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Кандидата в конгресс США родом с Украины задержали за драку с ножом - РИА Новости, 04.08.2026
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21:46 04.08.2026 (обновлено: 22:08 04.08.2026)
Кандидата в конгресс США родом с Украины задержали за драку с ножом

Кандидата в конгресс США родом с Украины задержали за драку с ножом на Гавайях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, был арестован на Гавайях.
  • Басин был обвинен в угрозах расправой после конфликта с ножом на пляже острова Мауи.
  • Залог за освобождение Басина был установлен в размере одного миллиона долларов.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, был арестован на Гавайях по обвинению в угрозах расправой после конфликта с ножом на пляже острова Мауи, сообщает портал Honolulu Civil Beat.
"Кандидат в конгресс США от Демократической партии (Кирилл Басин. — Прим. ред.), баллотирующийся против действующего члена палаты представителей Джилл Токуды, был арестован в субботу после жестокой стычки на пляже Кеавакапу в Южном Кихеи", — пишет портал.
Инцидент произошел на пляже Кеавакапу в субботу после того, как 61-летний отдыхающий попросил кандидата сделать музыку потише. В ответ Басин заявил, что у него есть огнестрельное оружие, и пригрозил застрелить жену оппонента, а в ходе завязавшейся драки с вмешавшимся прохожим достал нож и стал угрожать окружающим, после чего выбросил его в океан, передает портал.
Басину были предъявлены обвинения по двум эпизодам угроз расправой первой степени, а залог за его освобождение был установлен в размере одного миллиона долларов, говорится в публикации.
Помимо драки на пляже, в мае Басин уже привлекал внимание полиции. Его дважды задерживали за агрессивное поведение — сначала за нарушение общественного порядка, а затем в здании окружной администрации Мауи, где он устроил скандал с сотрудниками и размахивал огнестрельным оружием.
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