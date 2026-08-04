Задержанный за сборку дронов в Крыму ждал от СБУ инструкции по применению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Крыма задержали по подозрению в изготовлении деталей и сборке беспилотников по заданию СБУ.
- Задержанный заявил, что дальнейшее применение дронов должно было быть описано в отдельной инструкции от СБУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный житель Крыма заявил на видео от ФСБ, что СБУ должна была в отдельной инструкции поставить задачу по применению дронов, которые он изготовил.
"Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельной инструкцией агента СБУ", - говорит задержанный в видео.