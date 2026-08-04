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Задержанный за сборку дронов в Крыму ждал от СБУ инструкции по применению - РИА Новости, 04.08.2026
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12:32 04.08.2026 (обновлено: 12:33 04.08.2026)
Задержанный за сборку дронов в Крыму ждал от СБУ инструкции по применению

ФСБ: задержанный за сборку дронов в Крыму ждал от СБУ инструкции по применению

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Крыма задержали по подозрению в изготовлении деталей и сборке беспилотников по заданию СБУ.
  • Задержанный заявил, что дальнейшее применение дронов должно было быть описано в отдельной инструкции от СБУ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанный житель Крыма заявил на видео от ФСБ, что СБУ должна была в отдельной инструкции поставить задачу по применению дронов, которые он изготовил.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который по заданию СБУ печатал детали к беспилотникам и собирал их, у него изъяты четыре 3D-принтера и 22 дрона.
"Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельной инструкцией агента СБУ", - говорит задержанный в видео.
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Республика КрымСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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