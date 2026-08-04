ФСБ: задержанный агент Киева был доставить три FPV-дрона со взрывчаткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе задержали двух россиян по подозрению в подготовке теракта.
- Один из задержанных признался, что должен был доставить три FPV-дрона с взрывчаткой в указанные куратором точки.
- У задержанных обнаружены три FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельное взрывное устройство.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Один из задержанных в Севастополе агентов Киева признался, что должен был доставить три FPV-дрона с взрывчаткой в указанные куратором точки, следует из видеоролика, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которым украинские спецслужбы поручили провести теракт в отношении руководителя одного из новых регионов, когда тот был в Крыму.
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"Мне поступило задание поднять три FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки. Куратор сбросил координаты тайника в Севастополе, в который ночью я поехал забирать", - сказал задержанный в видеоролике.
Как ранее сообщила ФСБ, у задержанных обнаружены три FPV-дрона с боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 800 граммов. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ и госизмене.