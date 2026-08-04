ФСБ: задержанный агент Киева был доставить три FPV-дрона со взрывчаткой

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Один из задержанных в Севастополе агентов Киева признался, что должен был доставить три FPV-дрона с взрывчаткой в указанные куратором точки, следует из видеоролика, опубликованного ЦОС ФСБ.

"Мне поступило задание поднять три FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки. Куратор сбросил координаты тайника в Севастополе, в который ночью я поехал забирать", - сказал задержанный в видеоролике.

Как ранее сообщила ФСБ, у задержанных обнаружены три FPV-дрона с боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 800 граммов. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ и госизмене.