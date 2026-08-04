В Севастополе арестовали агентов Киева, готовивших теракт в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Задержанные в Севастополе агенты Киева, которые собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и против руководителя одного из новых регионов, арестованы судом на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ Крыма и Севастополя.