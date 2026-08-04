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В Севастополе арестовали агентов Киева, готовивших теракт в Крыму - РИА Новости, 04.08.2026
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10:13 04.08.2026 (обновлено: 10:20 04.08.2026)
В Севастополе арестовали агентов Киева, готовивших теракт в Крыму

УФСБ: суд арестовал двух агентов украинских спецслужб, готовивших теракт в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе задержали двоих россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить теракт против руководителя одного из новых регионов.
  • Задержанных арестовали на два месяца по решению Киевского суда города Симферополя.
  • Задержанные собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Задержанные в Севастополе агенты Киева, которые собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и против руководителя одного из новых регионов, арестованы судом на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ Крыма и Севастополя.
По информации ФСБ, в Севастополе задержаны двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов.
"Фигуранты арестованы Киевским судом города Симферополя на два месяца", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в Республике Крым. После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона.
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Республика КрымСевастопольКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
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