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ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами - РИА Новости, 04.08.2026
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09:52 04.08.2026 (обновлено: 10:02 04.08.2026)
ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами

ФСБ: у задержанных в Севастополе агентов ГУР изъяли FPV-дроны с боевыми зарядами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативные сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами.
  • Задержанные в Севастополе граждане России осуществляли диверсионно-террористическую деятельность по заданию спецслужб Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оперативный сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами для проведения терактов, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
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"В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм", - говорится в сообщении.
Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольУкраинаРоссия
 
 
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