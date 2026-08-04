ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оперативный сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами для проведения терактов, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.

"В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм", - говорится в сообщении.