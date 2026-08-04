ФСБ изъяла у задержанных в Севастополе FPV-дроны с боевыми зарядами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оперативные сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами.
- Задержанные в Севастополе граждане России осуществляли диверсионно-террористическую деятельность по заданию спецслужб Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оперативный сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли у задержанных в Севастополе агентов ГУР МО Украины три FPV-дрона с боевыми зарядами для проведения терактов, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
Задержанные в Севастополе граждане России по заданию спецслужб Украины осуществляли диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым.
"В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм", - говорится в сообщении.
Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
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