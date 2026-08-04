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ФСБ: задержанные в Севастополе агенты Киева собирали данные о ВС России - РИА Новости, 04.08.2026
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09:48 04.08.2026 (обновлено: 10:29 04.08.2026)
ФСБ: задержанные в Севастополе агенты Киева собирали данные о ВС России

ФСБ: задержанные агенты Киева планировали теракты на объектах в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе задержаны двое россиян по подозрению в сборе разведданных о ВС России и планировании терактов в Крыму.
  • Задержанных завербовал сотрудник ГУР МО Украины через мессенджер Telegram.
  • После обучения задержанным поручили совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанные в Севастополе агенты Киева собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Севастополе задержаны двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов.
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"Фигуранты были завербованы посредством мессенджера Telegram сотрудником ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Республике Крым.
«
"После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона", - отметили в ведомстве.
Также задержанные планировали вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию, добавили в ФСБ.
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