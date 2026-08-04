ФСБ: задержанные в Севастополе агенты Киева собирали данные о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе задержаны двое россиян по подозрению в сборе разведданных о ВС России и планировании терактов в Крыму.

Задержанных завербовал сотрудник ГУР МО Украины через мессенджер Telegram.

После обучения задержанным поручили совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Задержанные в Севастополе агенты Киева собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , в Севастополе задержаны двое россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов.

"Фигуранты были завербованы посредством мессенджера Telegram сотрудником ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Республике Крым.

« "После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона", - отметили в ведомстве.