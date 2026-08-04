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ФСБ сорвала в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов - РИА Новости, 04.08.2026
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09:47 04.08.2026 (обновлено: 10:44 04.08.2026)
ФСБ сорвала в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов

ФСБ предотвратила в Крыму покушение на руководителя одного из новых регионов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила покушение на руководителя одного из новых регионов в Крыму.
  • В Севастополе по этому делу задержали двоих россиян.
  • Украинские спецслужбы также поручили им совершить диверсии на критически важных объектах на полуострове.
  • У фигурантов нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Севастополе задержали двоих россиян, планировавших покушение на руководителя одного из новых регионов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым", — заявили в ведомстве.

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Как рассказали в спецслужбе, фигурантов завербовал в Telegram сотрудник ГУР Минобороны Украины. Сначала по заданию куратора они собирали разведданные о подразделениях ВС России в Крыму.
Затем диверсантов обучили обращению с самодельной взрывчаткой. Они должны были совершить теракты на критически важных объектах в Крыму, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был на полуострове.
Во время обысков у агентов Киева нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами, а также бомбу массой 800 граммов. Также выяснилось, что задержанные планировали вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию. Суд арестовал их на два месяца.
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