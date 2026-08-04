ФСБ сорвала в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ предотвратила покушение на руководителя одного из новых регионов в Крыму.

В Севастополе по этому делу задержали двоих россиян.

Украинские спецслужбы также поручили им совершить диверсии на критически важных объектах на полуострове.

У фигурантов нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Севастополе задержали двоих россиян, планировавших покушение на руководителя одного из новых регионов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

« "Задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым", — заявили в ведомстве.

Как рассказали в спецслужбе, фигурантов завербовал в Telegram сотрудник ГУР Минобороны Украины. Сначала по заданию куратора они собирали разведданные о подразделениях ВС России в Крыму

Затем диверсантов обучили обращению с самодельной взрывчаткой. Они должны были совершить теракты на критически важных объектах в Крыму, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был на полуострове.