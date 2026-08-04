XV Петербургский международный газовый форум пройдет в 2027 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - Пресс-служба АО "Экспофорум". XV юбилейный Петербургский международный газовый форум перенесен на следующий год.

Решение о переносе Форума, ранее запланированного на 6–9 октября 2026 года, принято в связи с высокой насыщенностью этого месяца другими масштабными мероприятиями смежной направленности.

Помимо традиционной Российской энергетической недели, в этом году в октябре наша страна принимает Саммит глав государств и правительств Форума стран–экспортеров газа (ФСЭГ) и проводит Саммит "Россия – Африка".

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) проводится с 2011 года. ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения: Форум объединил рекордное количество участников – 35,8 тысячи представителей компаний, государственных деятелей, ведущих экспертов, аналитиков, ученых и студентов профильных вузов из 52 стран. На экспозиции площадью 51 тысячу квадратных метров передовые разработки, современное оборудование и инновационные технологии представили 620 компаний.