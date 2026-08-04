Российский фонд передаст абхазским школам крупную партию учебников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фонд передаст для абхазских школ около 24 тысяч учебников.
- Договоренность о передаче книг была достигнута на встрече министров просвещения России и Абхазии.
- Учебники предназначены для обновления книжного фонда школ и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.
СУХУМ, 4 авг – РИА Новости. Крупную партию учебников - около 24 тысяч экземпляров – передаст для абхазских школ российский фонд в результате договоренности между министрами просвещения двух стран, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения.
«
"Школы Абхазии получат крупную партию учебной литературы – 24 тысячи экземпляров. Организатором поставки и донором выступает Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история", - приводит сообщение пресс-службы республиканское информагентство Апсныпресс.
Линейка учебной литературы предназначена для обновления книжного фонда школ и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.
В перечне в основном учебники русского языка для начальных и старших классов, математики, физики и другие.