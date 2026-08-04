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Российский фонд передаст абхазским школам крупную партию учебников - РИА Новости, 04.08.2026
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15:08 04.08.2026
Российский фонд передаст абхазским школам крупную партию учебников

Российский фонд "Моя история" передаст абхазским школам 24 тысячи учебников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовые учебники "История России" и "Всеобщая история"
Новые учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новые учебники "История России" и "Всеобщая история". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фонд передаст для абхазских школ около 24 тысяч учебников.
  • Договоренность о передаче книг была достигнута на встрече министров просвещения России и Абхазии.
  • Учебники предназначены для обновления книжного фонда школ и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.
СУХУМ, 4 авг – РИА Новости. Крупную партию учебников - около 24 тысяч экземпляров – передаст для абхазских школ российский фонд в результате договоренности между министрами просвещения двух стран, сообщает пресс-служба абхазского минпросвещения.
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"Школы Абхазии получат крупную партию учебной литературы – 24 тысячи экземпляров. Организатором поставки и донором выступает Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история", - приводит сообщение пресс-службы республиканское информагентство Апсныпресс.
Отмечается, что договоренность о передаче книг была достигнута на встрече в Сухуме министров просвещения России и Абхазии Сергея Кравцова и Ханы Гунба.
Линейка учебной литературы предназначена для обновления книжного фонда школ и обеспечения учащихся необходимыми современными пособиями.
В перечне в основном учебники русского языка для начальных и старших классов, математики, физики и другие.
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