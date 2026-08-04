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Стал известен первый международный старт Трусовой после возвращения - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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12:09 04.08.2026 (обновлено: 12:14 04.08.2026)
Стал известен первый международный старт Трусовой после возвращения

Трусова планирует вернуться к соревнованиям на "Челленджере" в Токио

© Фото : Социальные сети Александры ТрусовойАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Социальные сети Александры Трусовой
Александра Трусова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челленджер» в Токио.
  • Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября, и на нем ожидается участие российских фигуристов из национального топ-3, за исключением Александры Степановой и Ивана Букина.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 22-летняя спортсменка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.
Другой источник агентства добавил, что на турнире в Токио планируется участие "всех доступных российских фигуристов из национального топ-3". Среди известных исключений из списка - многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин. По словам источника, спортсмены планируют начать международный сезон в Европе.
Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября.
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