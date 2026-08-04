Стал известен первый международный старт Трусовой после возвращения

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 22-летняя спортсменка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.