Стал известен первый международный старт Трусовой после возвращения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челленджер» в Токио.
- Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября, и на нем ожидается участие российских фигуристов из национального топ-3, за исключением Александры Степановой и Ивана Букина.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 22-летняя спортсменка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.
Другой источник агентства добавил, что на турнире в Токио планируется участие "всех доступных российских фигуристов из национального топ-3". Среди известных исключений из списка - многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин. По словам источника, спортсмены планируют начать международный сезон в Европе.
Турнир в Токио пройдет с 4 по 6 сентября.