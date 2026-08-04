Аналитики сообщили о сети по распространению фейков для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Аналитики Positive Technologies сообщили о сети из более чем 120 ресурсов, включая домены, Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях, развернутой против россиян для распространения ложных новостей и сбора данных.

Злоумышленники имитировали официальные новостные порталы и аккаунты региональных медиа для распространения фейковых новостей и перенаправления пользователей на поддельные сайты.

Некоторые российские компании получали письма якобы от государственных ведомств с ложными сведениями и запросами данных о сотрудниках, что может использоваться для целевых атак.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть более чем из 120 ресурсов, включая домены, Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях, развернута против россиян для распространения ложных новостей и сбора данных, рассказали аналитики экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT).

"В единую инфраструктуру для распространения дезинформации входят более 120 ресурсов: около 50 доменов, не менее 74 Telegram-каналов, а также аккаунты в социальных сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фейковые новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций", - сообщили исследователи "Ленте.ру"

По данным аналитиков, значительная часть доменов имитировала официальные новостные порталы, где правдоподобные сообщения соседствовали с ложными, а ссылки вели на несуществующие источники.

Для распространения фейков использовались практически все социальные платформы: аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и YouTube маскировались под региональные медиа, а пользователей перенаправляли на поддельные сайты, пояснили в Positive Technologies. В других соцсетях ссылки на фейковые страницы размещали в комментариях, объяснили эксперты.

Исследователи добавили, что некоторые российские компании получали письма якобы от госведомств с доменами, похожими на настоящие, но вместо зон .ru или .gov.ru в них фигурируют .live, .work и другие. В письмах распространялись ложные сведения, например о введении чрезвычайной ситуации, а также запрашивались списки сотрудников или данные о зарплатах - такие сведения могут использоваться для целевых атак, подчеркнули в Positive Technologies.

« "Интересно, что вложения в письмах не содержали вредоносной нагрузки и, по мнению экспертов, были созданы для правдоподобности. На одном из доменов был архив, путь к которому очень редкий и встречался ранее только у хакеров из Rare Werewolf... Схожесть писем, общая тематика и нацеленность на Россию позволяют предположить, что фейковая кампания может быть связана с активностью этой группировки", - отметили в Positive Technologies.

По словам экспертов, первые письма этих злоумышленников обычно не содержат вредоносных вложений - атака начинается после ответа получателя на сообщение.

Специалисты также отметили, что многие Telegram-каналы публиковали одинаковые тексты со ссылками на одни и те же ресурсы, что позволило связать их в единую кампанию.