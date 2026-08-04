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Аналитики сообщили о сети по распространению фейков для россиян - РИА Новости, 04.08.2026
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15:58 04.08.2026
Аналитики сообщили о сети по распространению фейков для россиян

Лента.ру: более 120 ресурсов работает против россиян для распространения фейков

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Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитики Positive Technologies сообщили о сети из более чем 120 ресурсов, включая домены, Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях, развернутой против россиян для распространения ложных новостей и сбора данных.
  • Злоумышленники имитировали официальные новостные порталы и аккаунты региональных медиа для распространения фейковых новостей и перенаправления пользователей на поддельные сайты.
  • Некоторые российские компании получали письма якобы от государственных ведомств с ложными сведениями и запросами данных о сотрудниках, что может использоваться для целевых атак.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть более чем из 120 ресурсов, включая домены, Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях, развернута против россиян для распространения ложных новостей и сбора данных, рассказали аналитики экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT).
"В единую инфраструктуру для распространения дезинформации входят более 120 ресурсов: около 50 доменов, не менее 74 Telegram-каналов, а также аккаунты в социальных сетях. В большинстве случаев злоумышленники распространяли фейковые новости, а иногда под видом государственных ведомств запрашивали данные сотрудников российских организаций", - сообщили исследователи "Ленте.ру".
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По данным аналитиков, значительная часть доменов имитировала официальные новостные порталы, где правдоподобные сообщения соседствовали с ложными, а ссылки вели на несуществующие источники.
Для распространения фейков использовались практически все социальные платформы: аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и YouTube маскировались под региональные медиа, а пользователей перенаправляли на поддельные сайты, пояснили в Positive Technologies. В других соцсетях ссылки на фейковые страницы размещали в комментариях, объяснили эксперты.
Исследователи добавили, что некоторые российские компании получали письма якобы от госведомств с доменами, похожими на настоящие, но вместо зон .ru или .gov.ru в них фигурируют .live, .work и другие. В письмах распространялись ложные сведения, например о введении чрезвычайной ситуации, а также запрашивались списки сотрудников или данные о зарплатах - такие сведения могут использоваться для целевых атак, подчеркнули в Positive Technologies.
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"Интересно, что вложения в письмах не содержали вредоносной нагрузки и, по мнению экспертов, были созданы для правдоподобности. На одном из доменов был архив, путь к которому очень редкий и встречался ранее только у хакеров из Rare Werewolf... Схожесть писем, общая тематика и нацеленность на Россию позволяют предположить, что фейковая кампания может быть связана с активностью этой группировки", - отметили в Positive Technologies.
По словам экспертов, первые письма этих злоумышленников обычно не содержат вредоносных вложений - атака начинается после ответа получателя на сообщение.
Специалисты также отметили, что многие Telegram-каналы публиковали одинаковые тексты со ссылками на одни и те же ресурсы, что позволило связать их в единую кампанию.
По данным Positive Technologies, аккаунты в TikTok к моменту исследования уже были удалены, но их следы сохранились.
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