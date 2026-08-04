Fesco приостановила прием заявок на отправки судов через Черное море

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправку судов через Черное море после инцидента с судном "Янина".

Судно, принадлежащее Fesco, затонуло в результате атаки боевых морских дронов ВСУ в Черном море.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа.

"Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации " Росатом ") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска", - говорится в сообщении

Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.