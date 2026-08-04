Рейтинг@Mail.ru
Fesco приостановила прием заявок на отправки судов через Черное море - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 04.08.2026
Fesco приостановила прием заявок на отправки судов через Черное море

Fesco временно приостанавила прием заявок на отправки судов через Черное море

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании FESCO
Стенд компании FESCO - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд компании FESCO. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправку судов через Черное море после инцидента с судном "Янина".
  • Судно, принадлежащее Fesco, затонуло в результате атаки боевых морских дронов ВСУ в Черном море.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа.
"Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.
"Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - добавили в Fesco.
Судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Турции рассказали о состоянии экипажа судна, атакованного дронами ВСУ
3 августа, 22:15
 
Черное мореFESCO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала