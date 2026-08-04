Fesco приостановила прием заявок на отправки судов через Черное море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправку судов через Черное море после инцидента с судном "Янина".
- Судно, принадлежащее Fesco, затонуло в результате атаки боевых морских дронов ВСУ в Черном море.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа.
Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.
"Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - добавили в Fesco.