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Фермеры Подмосковья получили более 270 гектаров сельхозземли без торгов - РИА Новости, 04.08.2026
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Новости Подмосковья
 
18:07 04.08.2026
Фермеры Подмосковья получили более 270 гектаров сельхозземли без торгов

Фермерам Подмосковья предоставили свыше 270 гектаров сельхозземли без торгов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пшеничное поле
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Свыше 270 гектаров земли предоставили без торгов крестьянским (фермерским) хозяйствам в семи округах Подмосковья в июле этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В течение июля еще 277,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения из состава муниципальной и государственной неразграниченной собственности предоставлены без торгов фермерским хозяйствам региона", — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что земельные участки для развития растениеводства, рыбоводства, пчеловодства и овощеводства получили 10 крестьянских (фермерских) хозяйств в городских и муниципальных округах Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Серебряные Пруды, Коломна, Наро-Фоминский и Дмитровский.
Больше всего земли предоставили в Шатуре — 120 гектаров, Серебряные Пруды — 83,5 и Коломне — 53,7.
Подать заявление о выдачи участка в аренду без торгов можно на регпортале госуслуг.
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