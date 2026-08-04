Фермеры Подмосковья получили более 270 гектаров сельхозземли без торгов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Свыше 270 гектаров земли предоставили без торгов крестьянским (фермерским) хозяйствам в семи округах Подмосковья в июле этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"В течение июля еще 277,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения из состава муниципальной и государственной неразграниченной собственности предоставлены без торгов фермерским хозяйствам региона", — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что земельные участки для развития растениеводства, рыбоводства, пчеловодства и овощеводства получили 10 крестьянских (фермерских) хозяйств в городских и муниципальных округах Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Серебряные Пруды, Коломна, Наро-Фоминский и Дмитровский.

Больше всего земли предоставили в Шатуре — 120 гектаров, Серебряные Пруды — 83,5 и Коломне — 53,7.