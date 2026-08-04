ФАС возбудила дело против двух сетей АЗС в Алтайском крае

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"Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС. Предприниматели, реализующие моторное топливо в городе Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен", - сказано в сообщении ФАС.