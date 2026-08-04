Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дело против двух сетей АЗС в Алтайском крае - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 04.08.2026
ФАС возбудила дело против двух сетей АЗС в Алтайском крае

ФАС возбудила дело против 2 сетей АЗС в Алтайском крае из-за картельного сговора

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алтайское управление ФАС России возбудило дело против двух сетей АЗС.
  • Предприниматели сетей АЗС Evolution и EVO подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения.
  • Владельцы АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и одновременно повышали цену на топливо до одного уровня.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело против двух сетей АЗС по признакам картельного сговора, сообщило ведомство.
«

"Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС. Предприниматели, реализующие моторное топливо в городе Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен", - сказано в сообщении ФАС.

Уточняется, что дело возбуждено по пункту 1 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции", который устанавливает запрет на картельные соглашения между конкурентами.
"В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня", - пояснили в службе.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
ФАС выявила картельный сговор на топливных рынках Подмосковья и Оренбуржья
6 июля, 11:51
 
ПроисшествияРоссияБийскФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАСАИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала