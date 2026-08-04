ФАС возбудила дело против двух сетей АЗС в Алтайском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алтайское управление ФАС России возбудило дело против двух сетей АЗС.
- Предприниматели сетей АЗС Evolution и EVO подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения.
- Владельцы АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и одновременно повышали цену на топливо до одного уровня.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело против двух сетей АЗС по признакам картельного сговора, сообщило ведомство.
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"Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС. Предприниматели, реализующие моторное топливо в городе Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен", - сказано в сообщении ФАС.
Уточняется, что дело возбуждено по пункту 1 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции", который устанавливает запрет на картельные соглашения между конкурентами.
"В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня", - пояснили в службе.