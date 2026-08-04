Расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год.

Общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала специальной военной операции превысили 237 миллиардов долларов, при этом наиболее высокие расходы на душу населения зафиксированы в странах Северной Европы и Балтии.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год, следует из подсчетов Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год, следует из подсчетов "Известий" , основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

По подсчетам издания, с января 2025 года европейские союзники Киева выделили Украине около 96 миллиардов долларов. При этом общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала специальной военной операции превысили 237 миллиардов долларов.

Как отмечают "Известия", наиболее высокие расходы на душу населения зафиксированы в странах Северной Европы и Балтии. Лидером остается Дания, где за все время конфликта на каждого жителя пришлось около 2,5 тысячи долларов, а наиболее быстрый рост подушевых расходов показала Норвегия.

После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.