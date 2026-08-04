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Расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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00:08 04.08.2026
Расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза, пишут СМИ

«Известия»: расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год.
  • Общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала специальной военной операции превысили 237 миллиардов долларов, при этом наиболее высокие расходы на душу населения зафиксированы в странах Северной Европы и Балтии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год, следует из подсчетов "Известий", основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.
По подсчетам издания, с января 2025 года европейские союзники Киева выделили Украине около 96 миллиардов долларов. При этом общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала специальной военной операции превысили 237 миллиардов долларов.
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Как отмечают "Известия", наиболее высокие расходы на душу населения зафиксированы в странах Северной Европы и Балтии. Лидером остается Дания, где за все время конфликта на каждого жителя пришлось около 2,5 тысячи долларов, а наиболее быстрый рост подушевых расходов показала Норвегия.
После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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