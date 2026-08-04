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ЕР системно занимается интеграцией ветеранов в мирную жизнь, заявил Головин - РИА Новости, 04.08.2026
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22:23 04.08.2026 (обновлено: 22:25 04.08.2026)
ЕР системно занимается интеграцией ветеранов в мирную жизнь, заявил Головин

Головин: ЕР системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Единая Россия» системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь, включая реабилитацию, профориентацию и переподготовку.
  • Партия помогает ветеранам СВО стать наставниками для молодых людей, чтобы передать им свои навыки и опыт.
  • Для эффективного наставничества необходима специальная методическая подготовка, включая систему отбора, обучения и сопровождения наставников.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь, включая реабилитацию, профориентацию и переподготовку, отметил представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой РФ Владислав Головин.
"Единая Россия" системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь. Речь идет о комплексе мер - от реабилитации до профориентации и переподготовки, включая специальные модули для работы с молодежью", - сказал Головин, чьи слова представлены на сайте ЕР.
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Он отметил, что партия также помогает ветеранам СВО стать наставниками для молодых людей, поскольку для них более значим личный пример, нежели теория, а для ветеранов наставничество - это возможность сохранить историю и навыки, которые они приобрели, и пустить их в массы.
"Есть центры подготовки, где боевой опыт может отразиться в передаче навыков: от обращения с оружием и оказания первой помощи до оперативного реагирования и ведения тактики боя. Эта возможность есть у каждого ветерана для вовлечения молодежи в эту деятельность", - добавил представитель ЕР.
Герой России особо подчеркнул, что одного желания ветерана быть наставником недостаточно, необходима специальная методическая подготовка. По его мнению, наставничество требует понимания особенностей работы с детьми и подростками, поэтому нужно формировать систему отбора, обучения и сопровождения наставников.
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