Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Единая Россия» системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь, включая реабилитацию, профориентацию и переподготовку.

Партия помогает ветеранам СВО стать наставниками для молодых людей, чтобы передать им свои навыки и опыт.

Для эффективного наставничества необходима специальная методическая подготовка, включая систему отбора, обучения и сопровождения наставников.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь, включая реабилитацию, профориентацию и переподготовку, отметил представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой РФ Владислав Головин.

Единая Россия " системно занимается вопросами интеграции ветеранов в мирную жизнь. Речь идет о комплексе мер - от реабилитации до профориентации и переподготовки, включая специальные модули для работы с молодежью", - сказал Головин, чьи слова представлены на сайте ЕР.

Он отметил, что партия также помогает ветеранам СВО стать наставниками для молодых людей, поскольку для них более значим личный пример, нежели теория, а для ветеранов наставничество - это возможность сохранить историю и навыки, которые они приобрели, и пустить их в массы.

"Есть центры подготовки, где боевой опыт может отразиться в передаче навыков: от обращения с оружием и оказания первой помощи до оперативного реагирования и ведения тактики боя. Эта возможность есть у каждого ветерана для вовлечения молодежи в эту деятельность", - добавил представитель ЕР.