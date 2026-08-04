В Академии внешней торговли заявили о росте экспорта несырьевых товаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января — мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность говорит в пользу роста несырьевого экспорта.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут, заявила в интервью РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.

"Некоторый перекос есть. До сих пор в нашем экспорте преобладают энергоносители, но положение постепенно меняется", - сказала она.

По последним данным Минпромторга России , напомнила Идрисова, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января–мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

"Это хороший знак. Я считаю, что данная тенденция сохранится, доля экспорта нефти, газа, угля будет уменьшаться. Расти будет, и мы это уже наблюдаем, экспорт из страны товаров с добавленной стоимостью. То есть готовой продукции и изделий глубокой переработки: машиностроения, продуктов питания, сложной химии. В отличие от простого сырья такая продукция проходит стадии промышленной или технологической обработки, и стоит дороже",- добавила собеседница агентства.

По ее словам, в пользу роста несырьевого экспорта говорит и все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность.

"Да, пока цифры этой вовлеченности не поражают воображение - экспортом занимаются лишь чуть более 60 тысяч компаний МСП, но их количество увеличивается. Мы наблюдаем нарастающий запрос на специалистов по ВЭД от представителей малого и среднего бизнеса",- заключила ректор ВАВТ.