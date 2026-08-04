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В Академии внешней торговли заявили о росте экспорта несырьевых товаров - РИА Новости, 04.08.2026
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05:59 04.08.2026
В Академии внешней торговли заявили о росте экспорта несырьевых товаров

Ректор ВВАВТ Идрисова: растет экспорт товаров с добавленной стоимостью

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАдминистративное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск"
Административное здание таможенного логистического терминала Забайкальск - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Административное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут.
  • Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января — мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
  • Все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность говорит в пользу роста несырьевого экспорта.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Структура российского экспорта меняется, поставки товаров с добавленной стоимостью растут, заявила в интервью РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
"Некоторый перекос есть. До сих пор в нашем экспорте преобладают энергоносители, но положение постепенно меняется", - сказала она.
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По последним данным Минпромторга России, напомнила Идрисова, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам января–мая 2026 года составил 67,15 миллиарда долларов, увеличившись на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
"Это хороший знак. Я считаю, что данная тенденция сохранится, доля экспорта нефти, газа, угля будет уменьшаться. Расти будет, и мы это уже наблюдаем, экспорт из страны товаров с добавленной стоимостью. То есть готовой продукции и изделий глубокой переработки: машиностроения, продуктов питания, сложной химии. В отличие от простого сырья такая продукция проходит стадии промышленной или технологической обработки, и стоит дороже",- добавила собеседница агентства.
По ее словам, в пользу роста несырьевого экспорта говорит и все большее вовлечение отечественного малого и среднего бизнеса во внешнеэкономическую деятельность.
"Да, пока цифры этой вовлеченности не поражают воображение - экспортом занимаются лишь чуть более 60 тысяч компаний МСП, но их количество увеличивается. Мы наблюдаем нарастающий запрос на специалистов по ВЭД от представителей малого и среднего бизнеса",- заключила ректор ВАВТ.
Полный текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.
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