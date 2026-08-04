Ефимов: строители технопарка в Крюкове завершили работы нулевого цикла

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Строители технопарка "707" в районе Крюково в Зеленоградском административном округе Москвы завершили работы нулевого цикла, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На площадке завершены работы нулевого цикла: разработан котлован, готов монолит подпорных стен, сооружены железобетонные сваи корпуса здания. Общая площадь объекта превысит 17 тысяч квадратных метров", – цитирует его пресс-служба градкомплекса Москвы.

Технопарк возводится в рамках масштабного инвестпроекта, в рамках которого инвестор арендует землю под строительство по льготной ставке один рубль в год. Технопарк также вошел в программу стимулирования создания рабочих мест. Его открытие позволит создать 300 новых мест приложения труда, указывается в сообщении.

В частности, уточняется в нем, в новом технопарке планируется открыть производство столярных изделий, оконных блоков и кровельных материалов, а также товаров легкой промышленности.