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Ефимов: строители технопарка в Крюкове завершили работы нулевого цикла - РИА Новости, 04.08.2026
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14:12 04.08.2026 (обновлено: 14:19 04.08.2026)
Ефимов: строители технопарка в Крюкове завершили работы нулевого цикла

Ефимов: строители технопарка "707" в Крюкове завершили работы нулевого цикла

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Строители технопарка "707" в районе Крюково в Зеленоградском административном округе Москвы завершили работы нулевого цикла, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На площадке завершены работы нулевого цикла: разработан котлован, готов монолит подпорных стен, сооружены железобетонные сваи корпуса здания. Общая площадь объекта превысит 17 тысяч квадратных метров", – цитирует его пресс-служба градкомплекса Москвы.
Технопарк возводится в рамках масштабного инвестпроекта, в рамках которого инвестор арендует землю под строительство по льготной ставке один рубль в год. Технопарк также вошел в программу стимулирования создания рабочих мест. Его открытие позволит создать 300 новых мест приложения труда, указывается в сообщении.
В частности, уточняется в нем, в новом технопарке планируется открыть производство столярных изделий, оконных блоков и кровельных материалов, а также товаров легкой промышленности.
Программа поддержки инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты, реализуется в Москве с 2016 года: предприниматели, строящие транспортные узлы, гостиницы, спортивные, медицинские, промышленные и другие важные объекты, получают земельные участки в аренду на льготных условиях. С 2022-го возможность получить участок в аренду по льготной ставке появилась у инвесторов, вкладывающихся в строительство производственных объектов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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