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Грузовые суда практически не ходят по австрийской части Дуная - РИА Новости, 04.08.2026
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22:41 04.08.2026
Грузовые суда практически не ходят по австрийской части Дуная

Грузовые суда практически не ходят по австрийской части Дуная из-за обмеления

© Максим БогодвидБаржи на реке Дунай
Баржи на реке Дунай - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Максим Богодвид
Баржи на реке Дунай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовое судоходство на австрийском участке Дуная практически остановилось из-за аномально низкого уровня воды.
  • Круизное судоходство значительно ограничено, многие речные круизы выполняются с ограничениями или отменяются.
  • Уровень воды на участках Дуная без гидроузлов примерно на 60 сантиметров ниже среднего многолетнего уровня межени, и текущий период низкой воды наступил необычно рано — в начале августа.
ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Грузовое судоходство на австрийском участке Дуная практически остановилось из-за аномально низкого уровня воды, круизное судоходство также значительно ограничено, сообщило министерство инноваций, мобильности и инфраструктуры Австрии.
"Грузовое судоходство практически остановилось, круизное судоходство также существенно ограничено", - говорится в сообщении министерства.
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По данным ведомства, на участках Дуная без гидроузлов уровень воды примерно на 60 сантиметров ниже среднего многолетнего уровня межени. Глубина судового хода в фарватере составляет около двух метров в долине Вахау в федеральной земле Нижняя Австрия и 1,8 метра к востоку от Вены.
В министерстве отметили, что запрета на судоходство нет, однако грузовые суда вынуждены значительно сокращать загрузку, поэтому перевозки по железной дороге и автомобильным транспортом в настоящее время являются более экономически выгодными. Многие речные круизы выполняются лишь с ограничениями или вовсе отменяются.
Ведомство сравнило нынешнюю ситуацию с периодами экстремального маловодья 2003 и 2018 годов. При этом текущий период низкой воды наступил необычно рано - в начале августа, тогда как обычно подобные явления наблюдаются в конце лета или осенью.
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По данным министерства, совместно с государственным оператором внутренних водных путей viadonau продолжаются дноуглубительные работы и реализуются другие меры по поддержанию судоходства.
Австрия, как и другие страны Центральной Европы, переживает период экстремальной жары и засухи. Во вторник в Вене был установлен температурный рекорд для столицы - воздух прогрелся до 40,2 градуса Цельсия.
Как сообщалось ранее, на фоне жары и обмеления Дуная проблемы с судоходством и энергетикой были зафиксированы в Венгрии и Румынии.
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