Грузовые суда практически не ходят по австрийской части Дуная

Краткий пересказ от РИА ИИ Грузовое судоходство на австрийском участке Дуная практически остановилось из-за аномально низкого уровня воды.

Круизное судоходство значительно ограничено, многие речные круизы выполняются с ограничениями или отменяются.

Уровень воды на участках Дуная без гидроузлов примерно на 60 сантиметров ниже среднего многолетнего уровня межени, и текущий период низкой воды наступил необычно рано — в начале августа.

ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Грузовое судоходство на австрийском участке Дуная практически остановилось из-за аномально низкого уровня воды, круизное судоходство также значительно ограничено, сообщило министерство инноваций, мобильности и инфраструктуры Австрии.

"Грузовое судоходство практически остановилось, круизное судоходство также существенно ограничено", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, на участках Дуная без гидроузлов уровень воды примерно на 60 сантиметров ниже среднего многолетнего уровня межени. Глубина судового хода в фарватере составляет около двух метров в долине Вахау в федеральной земле Нижняя Австрия и 1,8 метра к востоку от Вены

В министерстве отметили, что запрета на судоходство нет, однако грузовые суда вынуждены значительно сокращать загрузку, поэтому перевозки по железной дороге и автомобильным транспортом в настоящее время являются более экономически выгодными. Многие речные круизы выполняются лишь с ограничениями или вовсе отменяются.

Ведомство сравнило нынешнюю ситуацию с периодами экстремального маловодья 2003 и 2018 годов. При этом текущий период низкой воды наступил необычно рано - в начале августа, тогда как обычно подобные явления наблюдаются в конце лета или осенью.

По данным министерства, совместно с государственным оператором внутренних водных путей viadonau продолжаются дноуглубительные работы и реализуются другие меры по поддержанию судоходства.

Австрия, как и другие страны Центральной Европы, переживает период экстремальной жары и засухи. Во вторник в Вене был установлен температурный рекорд для столицы - воздух прогрелся до 40,2 градуса Цельсия.