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В Красноярском крае один человек погиб и один пострадал в ДТП - РИА Новости, 04.08.2026
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17:01 04.08.2026 (обновлено: 17:29 04.08.2026)
В Красноярском крае один человек погиб и один пострадал в ДТП

В Красноярском крае в ДТП с 3 автомобилями погиб человек и еще один пострадал

© Фото : Полиция Красноярья/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля, ГАЗели и грузовика в Красноярском крае
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля, ГАЗели и грузовика в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Полиция Красноярья/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля, ГАЗели и грузовика в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 871-м километре автодороги в Березовском районе Красноярского края произошло лобовое столкновение Toyota Fielder, «Газели» и фуры Sany с полуприцепом.
  • В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте, водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение.
  • На месте организовано реверсивное движение.
КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал в результате лобового столкновения иномарки, "Газели" и фуры на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
ДТП произошло вечером во вторник на 871-м километре автодороги в Березовском районе. По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Fielder, мужчина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью", которую от удара отбросило на движущийся следом большегруз Sany с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель "Газели" скончался на месте. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение. На месте организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого главка МВД уточнили журналистам, что ранее опубликованная информация в социальных сетях о том, что в одной из машин заживо сгорел водитель, не соответствует действительности.
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ПроисшествияКрасноярский крайБерезовский районToyota Corolla
 
 
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