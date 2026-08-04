В Красноярском крае один человек погиб и один пострадал в ДТП

"В результате ДТП водитель "Газели" скончался на месте. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение. На месте организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили журналистам, что ранее опубликованная информация в социальных сетях о том, что в одной из машин заживо сгорел водитель, не соответствует действительности.