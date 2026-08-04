Россиянин погиб в ДТП, почти доехав с Пхукета до Бангкока, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин погиб в ДТП в таиландской провинции Самут Сакхон.

Погибший проехал на арендованном мотоцикле Honda Click 125 почти 800 километров от Пхукета до пригорода Бангкока.

Арендодатель подтвердил, что сдал мотоцикл в аренду россиянину 22 июля на один месяц.

БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Россиянин погиб в ДТП в таиландской провинции Самут Сакхон, проехав почти 800 километров на арендованном легком мотоцикле с Пхукета до пригорода Бангкока, сообщает новостной портал Россиянин погиб в ДТП в таиландской провинции Самут Сакхон, проехав почти 800 километров на арендованном легком мотоцикле с Пхукета до пригорода Бангкока, сообщает новостной портал Phuket Times

"Иностранец, гражданин России , погиб, столкнувшись с большегрузным грузовиком с прицепом на трассе в провинции Самут Сакхон в 80 километрах от Бангкока после того, как проехал на мотоцикле Honda Click 125 (мотоцикл-скутер с двигателем объемом 125 кубических сантиметров – ред.) почти 800 километров от Пхукета до пригорода Бангкока", - говорится в сообщении.

Портал сообщает также, что информация о ДТП, которое произошло 2 августа, была передана изданию спасателями, прибывшими на место происшествия и заметившими госномер Пхукета на разбитом в ДТП мотоцикле, а то, что погибший водитель – россиянин, сообщили полицейские из дорожной полиции Самут Сакхона, начавшие расследование аварии.

Phuket Times также пишет, что порталу удалось связаться с владельцем арендной компании, в которой был взят напрокат мотоцикл. Он сообщил, что сдал транспортное средство в аренду россиянину 22 июля на один месяц, и что срок окончания аренды завершался 22 августа.