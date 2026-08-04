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В Москве произошло ДТП с туристическим автобусом и трамваем - РИА Новости, 04.08.2026
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11:39 04.08.2026 (обновлено: 11:51 04.08.2026)

В Москве произошло ДТП с туристическим автобусом и трамваем

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Проспекте Мира в Москве произошло ДТП с участием туристического автобуса и трамвая.
  • Аварию спровоцировал водитель туристического автобуса, который не уступил дорогу трамваю; никто не пострадал.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и трамвая произошло на Проспекте Мира в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
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"Трамваи на Проспекте Мира ходят штатно. Ранее на Проспекте Мира произошло ДТП с участием туристического автобуса и трамвая, следовавшего по маршруту №17", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель туристического автобуса - на перекрестке он не уступил дорогу трамваю.
"Из-за ДТП произошел сход первой тележки трамвая. Никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.
Водителей призвали быть внимательными возле трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.
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