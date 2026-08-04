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В Калининградской области иномарка насмерть сбила двух пешеходов - РИА Новости, 04.08.2026
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11:01 04.08.2026 (обновлено: 11:39 04.08.2026)
В Калининградской области иномарка насмерть сбила двух пешеходов

Под Калининградом машина насмерть сбила 2 человек, стоявших у неисправного авто

© Госавтоинспекция 39/MAXПоследствия ДТП с участием автомобиля и двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново
Последствия ДТП с участием автомобиля и двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Госавтоинспекция 39/MAX
Последствия ДТП с участием автомобиля и двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 15-м километре автодороги Калининград — Мамоново автомобиль Mitsubishi сбил двух пешеходов, стоявших у неисправного автомобиля Volkswagen.
  • Пешеходы умерли на месте, водитель и пассажирка Mitsubishi направлены в больницу.
КАЛИНИНГРАД, 4 авг– РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново, сам водитель и его пассажирка направлены в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, в ночь на вторник на 15-м километре автодороги "Калининград-Мамоново" водитель Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля Volkswagen, стоявшего посередине дороги по причине неисправности.
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"В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi с телесными повреждениями направлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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