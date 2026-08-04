В Калининградской области иномарка насмерть сбила двух пешеходов

КАЛИНИНГРАД, 4 авг– РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново, сам водитель и его пассажирка направлены в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, в ночь на вторник на 15-м километре автодороги "Калининград-Мамоново" водитель Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля Volkswagen, стоявшего посередине дороги по причине неисправности.