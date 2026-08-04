В Братске автобус столкнулся с самосвалом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Братске произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman.
- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус и самосвал столкнулись в Братске, за медпомощью обратились 11 человек, в том числе ребенок, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции в Братске разбираются в обстоятельствах аварии с участием рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman. Авария произошла в понедельник на регулируемом перекрестке в Центральном районе Братска. Автобус ехал по маршруту "Братск — Водозаборные дачи", в момент происшествия в салоне находились 25 человек.
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"В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку... По данному факту назначена проверка", - говорится в сообщении.
Проверку также проводит прокуратура Братска, которая даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.