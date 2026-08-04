Рейтинг@Mail.ru
В Братске автобус столкнулся с самосвалом, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 04.08.2026
В Братске автобус столкнулся с самосвалом, есть пострадавшие

В Братске рейсовый автобус столкнулся с самосвалом, пострадали 11 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Братске произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman.
  • В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус и самосвал столкнулись в Братске, за медпомощью обратились 11 человек, в том числе ребенок, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции в Братске разбираются в обстоятельствах аварии с участием рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman. Авария произошла в понедельник на регулируемом перекрестке в Центральном районе Братска. Автобус ехал по маршруту "Братск — Водозаборные дачи", в момент происшествия в салоне находились 25 человек.
Экстренные службы на месте ДТП с участием автобуса во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Во Владимире произошло массовое ДТП с участием автобуса
30 июля, 18:03
"В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку... По данному факту назначена проверка", - говорится в сообщении.
Проверку также проводит прокуратура Братска, которая даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.
ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб
Вчера, 12:33
 
ПроисшествияБратскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала