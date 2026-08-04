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ФСБ показала дроны, которые житель Крыма собирал по указанию СБУ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:41 04.08.2026
ФСБ показала дроны, которые житель Крыма собирал по указанию СБУ

ФСБ показала дроны, которые задержанный житель Крыма изготовил по указанию СБУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦОС ФСБ опубликовал кадры БПЛА, которые по указанию СБУ изготовил житель Крыма.
  • У жителя Крыма, задержанного за изготовление БПЛА, изъяли четыре 3D-принтера и 22 дрона.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры БПЛА, которые по указанию СБУ изготовил задержанный житель Крыма​.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их, у него изъяты четыре 3D-принтера и 22 дрона.
На кадрах спецслужбы части дронов самолетного и квадрокоптерного типа, аккумуляторы, винты, а также собранные и готовые к использованию БПЛА разных размеров и пульты управления к ним.
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