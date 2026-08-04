ФСБ показала дроны, которые житель Крыма собирал по указанию СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦОС ФСБ опубликовал кадры БПЛА, которые по указанию СБУ изготовил житель Крыма.
- У жителя Крыма, задержанного за изготовление БПЛА, изъяли четыре 3D-принтера и 22 дрона.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры БПЛА, которые по указанию СБУ изготовил задержанный житель Крыма.
На кадрах спецслужбы части дронов самолетного и квадрокоптерного типа, аккумуляторы, винты, а также собранные и готовые к использованию БПЛА разных размеров и пульты управления к ним.