Новгородский губернатор поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.
- Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА и предупредил жителей о необходимости сообщать о находке обломков БПЛА по номеру 112, а не приближаться к ним.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА над регионом.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.
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"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА ночью и предупредила о возможных перебоях с интернетом.
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