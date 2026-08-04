Рейтинг@Mail.ru
Новгородский губернатор поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 04.08.2026
Новгородский губернатор поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА

Новгородский губернатор поблагодарил военных, отразивших атаку БПЛА над регионом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.
  • Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА и предупредил жителей о необходимости сообщать о находке обломков БПЛА по номеру 112, а не приближаться к ним.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА над регионом.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.
«
"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА ночью и предупредила о возможных перебоях с интернетом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовгородская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала