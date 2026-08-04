Новгородский губернатор поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА и предупредил жителей о необходимости сообщать о находке обломков БПЛА по номеру 112, а не приближаться к ним.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА над регионом.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в ночь на вторник дежурные средства российской ПВО сбили 320 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Новгородской областью.

« "Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.