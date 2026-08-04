В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона на грузовик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Борисовка Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль.
- Мужчина получил осколочные ранения плеча и ног, после оказания помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Борисовка Белгородской области, в результате чего мужчина получил осколочные ранения, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что после оказания помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.
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