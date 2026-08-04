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Боец рассказал, как дроны на оптоволокне настигают боевиков ВСУ в лесах - РИА Новости, 04.08.2026
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08:09 04.08.2026
Боец рассказал, как дроны на оптоволокне настигают боевиков ВСУ в лесах

Боец РФ рассказал, как дроны на оптоволокне настигают боевиков ВСУ в лесах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир взвода БПС с позывным Сторож рассказал, что боевики ВСУ пытаются прокладывать пути сообщения через леса.
  • Дроны на оптоволокне российской армии настигают ВСУ в лесных массивах.
  • Подразделения войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили 10 багги ВСУ за неделю на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Летом боевики ВСУ пытаются прокладывать пути сообщения через леса, но там их настигают российские дроны на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир взвода БПС в позывным Сторож.
"Противник использует облегченные автомобили и багги для доставки продовольствия и боеприпасов подразделениям на линию боевого соприкосновения. Мы круглосуточно контролируем дороги и маршруты, по которым они перемещаются. Летом боевики пытаются прокладывать пути сообщения через леса, но там их настигают наши дроны на оптоволокне", - сказал военный.
По его словам, военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 багги ВСУ за неделю на харьковском направлении. Как подчеркнул командир, уничтожение багги, квадроциклов и другой техники нарушает снабжение ВСУ боеприпасами и продовольствием, снижая боеспособность подразделений.
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