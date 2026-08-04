Боец рассказал, как дроны на оптоволокне настигают боевиков ВСУ в лесах

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Летом боевики ВСУ пытаются прокладывать пути сообщения через леса, но там их настигают российские дроны на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир взвода БПС в позывным Сторож.

"Противник использует облегченные автомобили и багги для доставки продовольствия и боеприпасов подразделениям на линию боевого соприкосновения. Мы круглосуточно контролируем дороги и маршруты, по которым они перемещаются. Летом боевики пытаются прокладывать пути сообщения через леса, но там их настигают наши дроны на оптоволокне", - сказал военный.