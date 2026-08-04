Долина рассказала, как помогает студентам своей музыкальной академии

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка России Лариса Долина помогает студентам своей Музыкальной академии после выпуска, содействуя их продвижению в музыкальной карьере.

Академия была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов.

Долина публикует в своих социальных сетях информацию о релизах песен подопечных и дает экспертную оценку их творчеству.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что всегда помогает студентам своей Музыкальной академии после выпуска, поддерживая их и содействуя продвижению в музыкальной карьере.

Музыкальная академия Ларисы Долиной была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов. В мае 2022 года она официально объявила об открытии собственной академии. Будущих артистов обучают по эстрадно-джазовому профилю.

"Я помогаю своим ученикам. У нас есть первый поток академии, который выпустился, оттуда уже одна девочка победила в телевизионном шоу. Мы следим за ними, помогаем", - сказала она.

Певица отметила, что всегда публикует в своих социальных сетях информацию о релизах песен подопечных и с радостью дает экспертную оценку их материалу.

« "Если они выпускают песни, то я сразу размещаю их во всех соцсетях, пишу про них, даю результативную оценку их творчества. Это все очень важно, потому что мы же не просто учим петь. Мы учим артистов будущего", - заключила Долина.