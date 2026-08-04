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Долина рассказала, как помогает студентам своей музыкальной академии - РИА Новости, 04.08.2026
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Шоубиз
 
16:15 04.08.2026 (обновлено: 16:16 04.08.2026)
Долина рассказала, как помогает студентам своей музыкальной академии

Долина помогает студентам своей академии, публикуя информацию о релизах их песен

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина помогает студентам своей Музыкальной академии после выпуска, содействуя их продвижению в музыкальной карьере.
  • Академия была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов.
  • Долина публикует в своих социальных сетях информацию о релизах песен подопечных и дает экспертную оценку их творчеству.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что всегда помогает студентам своей Музыкальной академии после выпуска, поддерживая их и содействуя продвижению в музыкальной карьере.
Музыкальная академия Ларисы Долиной была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов. В мае 2022 года она официально объявила об открытии собственной академии. Будущих артистов обучают по эстрадно-джазовому профилю.
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"Я помогаю своим ученикам. У нас есть первый поток академии, который выпустился, оттуда уже одна девочка победила в телевизионном шоу. Мы следим за ними, помогаем", - сказала она.
Певица отметила, что всегда публикует в своих социальных сетях информацию о релизах песен подопечных и с радостью дает экспертную оценку их материалу.
«
"Если они выпускают песни, то я сразу размещаю их во всех соцсетях, пишу про них, даю результативную оценку их творчества. Это все очень важно, потому что мы же не просто учим петь. Мы учим артистов будущего", - заключила Долина.
В списке дисциплин, которые изучают студенты академии Долиной, - актерское мастерство, фристайл, современная хореография, вокальная аранжировка, сольфеджио, теория музыки, мастерская по написанию песен, транскрипция, работа со слухом и другие. Ранее артистка сообщила РИА Новости, что новый прием абитуриентов в ее академию еще не стартовал, сроки пока не определены.
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