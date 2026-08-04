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Глава РФПИ высказался о происходящем с миграцией в ЕС - РИА Новости, 04.08.2026
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00:27 04.08.2026 (обновлено: 00:49 04.08.2026)
Глава РФПИ высказался о происходящем с миграцией в ЕС

Дмитриев: кадры из Сеуты выявляют проблемы миграции в ЕС, которые хотят скрыть

© REUTERS / Pedro NunesМигранты несут раненого в Сеуте, Испания
Мигранты несут раненого в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты несут раненого в Сеуте, Испания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фото- и видеоматериалы из испанской Сеуты раскрывают проблемы миграционной политики ЕС.
  • По мнению Дмитриева, реальность миграции в ЕС пытались скрыть бюрократы и традиционные СМИ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фото- и видеоматериалы из испанской Сеуты раскрывают проблемы миграционной политики Европейского союза, которые пытаются скрывать.
"Фото- и видеорепортажи из Сеуты раскрывают реальность миграции в ЕС, которую бюрократы и традиционные СМИ пытались скрыть", - написал Дмитриев в соцсети Х.
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Таким образом он отреагировал на публикацию другого пользователя о нападении мигрантов на американского журналиста в Сеуте.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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