Глава РФПИ высказался о происходящем с миграцией в ЕС

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фото- и видеоматериалы из испанской Сеуты раскрывают проблемы миграционной политики Европейского союза, которые пытаются скрывать.

Таким образом он отреагировал на публикацию другого пользователя о нападении мигрантов на американского журналиста в Сеуте.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.