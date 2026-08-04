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В Иваново девочке, пострадавшей от травли, предложили помощь психолога - РИА Новости, 04.08.2026
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15:51 04.08.2026 (обновлено: 16:33 04.08.2026)
В Иваново девочке, пострадавшей от травли, предложили помощь психолога

В Иваново пострадавшей от травли девочке предложили бесплатную помощь психолога

© Yulia MazhanШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Yulia Mazhan
Школа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева взяла на контроль ситуацию с травлей ученицы начальных классов в одной из школ Иваново.
  • Уполномоченный сообщила, что встреча с девочкой и ее мамой прошла совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Протасевич.
  • Девочке предложили бесплатное сопровождение психолога.
БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Пострадавшей от школьной травли девочке в Иваново предложили бесплатное сопровождение психолога, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.
Ранее региональные прокуратура и СУ СК России рассказали о проверке информации в соцсетях о травле ученицы начальных классов в одной из школ Иваново. Мать ребенка Екатерина сообщила РИА Новости, что у ее дочери на фоне травли в школе на нервной почве развились псориаз и холка, похожая на горбик. Шмелева рассказала агентству, что взяла ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего на контроль.
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"Встретились с… девочкой и ее мамой. Ребенок очень общительный. Она успешно посещает художественную школу, у девочки отличные оценки по иностранному языку, что говорит о ее способностях", - сказала уполномоченный по правам человека в Ивановской области.
По ее словам, встреча проводилась совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Протасевич. В ходе нее омбудсмены поговорили с девочкой и ее мамой о дополнительных занятиях, которые помогают развитию творческих и организаторских навыков, а также способствуют поиску друзей и формированию новых увлечений.
"Предложили для ребенка сопровождение психолога на безвозмездной основе", - отметила Шмелева.
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