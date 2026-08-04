В Иваново девочке, пострадавшей от травли, предложили помощь психолога

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева взяла на контроль ситуацию с травлей ученицы начальных классов в одной из школ Иваново.

Уполномоченный сообщила, что встреча с девочкой и ее мамой прошла совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Протасевич.

Девочке предложили бесплатное сопровождение психолога.

БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Пострадавшей от школьной травли девочке в Иваново предложили бесплатное сопровождение психолога, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева.

Ранее региональные прокуратура и СУ СК России рассказали о проверке информации в соцсетях о травле ученицы начальных классов в одной из школ Иваново. Мать ребенка Екатерина сообщила РИА Новости, что у ее дочери на фоне травли в школе на нервной почве развились псориаз и холка, похожая на горбик. Шмелева рассказала агентству, что взяла ситуацию с выяснением обстоятельств произошедшего на контроль.

« "Встретились с… девочкой и ее мамой. Ребенок очень общительный. Она успешно посещает художественную школу, у девочки отличные оценки по иностранному языку, что говорит о ее способностях", - сказала уполномоченный по правам человека в Ивановской области.

По ее словам, встреча проводилась совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Протасевич. В ходе нее омбудсмены поговорили с девочкой и ее мамой о дополнительных занятиях, которые помогают развитию творческих и организаторских навыков, а также способствуют поиску друзей и формированию новых увлечений.