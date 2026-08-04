Раскрыт спор двух стран за десерт, названный в честь русской балерины

Краткий пересказ от РИА ИИ Австралия и Новая Зеландия спорят о праве называться родиной рецепта десерта «Павлова».

Первый опубликованный рецепт в Новой Зеландии появился раньше первого австралийского, однако это не имеет решающего значения, отметила историк гастрономии Барбара Сантич.

Одна из австралийских версий связывает современный вариант десерта с поваром Бертом Саше, работавшим в отеле Esplanade в Перте в 1930-е годы, но исторические доказательства этого утверждения слабы.

ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Австралия и Новая Зеландия спорят о праве называться родиной рецепта десерта "Павлова", названного в честь русской балерины Анны Павловой, рассказала РИА Новости историк гастрономии, почетный профессор Университета Аделаиды Барбара Сантич.

Историю десерта традиционно связывают с гастролями русской балерины Анны Павловой по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.

"Первый опубликованный рецепт в Новой Зеландии появился раньше первого австралийского, однако это, по существу, не имеет решающего значения", - сказала Сантич.

По словам историка, появление нового блюда обычно представляет собой постепенный процесс, поэтому определить одного автора, точное место или момент его создания зачастую невозможно. Похожие рецепты могут параллельно развиваться в разных местах еще до появления в печати.

"Соперничество с Новой Зеландией возникло сравнительно недавно. На протяжении всего XX века австралийцы считали само собой разумеющимся, что "Павлова" — австралийский десерт, и лишь позднее здесь стала известна новозеландская версия его истории", - отметила эксперт.

Одна из австралийских версий связывает современный вариант десерта с поваром Бертом Саше, работавшим в отеле Esplanade в Перте в 1930-е годы.

"Исторические доказательства того, что Берт Саше создал "Павлову" в 1930-е годы, в лучшем случае весьма слабы", - добавила Сантич.