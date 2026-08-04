Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт спор двух стран за десерт, названный в честь русской балерины - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 04.08.2026 (обновлено: 07:43 04.08.2026)
Раскрыт спор двух стран за десерт, названный в честь русской балерины

Сантич: Австралия и Новая Зеландия спорят о происхождении десерта "Павлова"

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Канберра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралия и Новая Зеландия спорят о праве называться родиной рецепта десерта «Павлова».
  • Первый опубликованный рецепт в Новой Зеландии появился раньше первого австралийского, однако это не имеет решающего значения, отметила историк гастрономии Барбара Сантич.
  • Одна из австралийских версий связывает современный вариант десерта с поваром Бертом Саше, работавшим в отеле Esplanade в Перте в 1930-е годы, но исторические доказательства этого утверждения слабы.
ТОКИО, 4 авг - РИА Новости. Австралия и Новая Зеландия спорят о праве называться родиной рецепта десерта "Павлова", названного в честь русской балерины Анны Павловой, рассказала РИА Новости историк гастрономии, почетный профессор Университета Аделаиды Барбара Сантич.
Историю десерта традиционно связывают с гастролями русской балерины Анны Павловой по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.
Борщ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Финны отобрали борщ у россиян и отдали его украинцам
28 февраля, 09:37
"Первый опубликованный рецепт в Новой Зеландии появился раньше первого австралийского, однако это, по существу, не имеет решающего значения", - сказала Сантич.
По словам историка, появление нового блюда обычно представляет собой постепенный процесс, поэтому определить одного автора, точное место или момент его создания зачастую невозможно. Похожие рецепты могут параллельно развиваться в разных местах еще до появления в печати.
"Соперничество с Новой Зеландией возникло сравнительно недавно. На протяжении всего XX века австралийцы считали само собой разумеющимся, что "Павлова" — австралийский десерт, и лишь позднее здесь стала известна новозеландская версия его истории", - отметила эксперт.
Одна из австралийских версий связывает современный вариант десерта с поваром Бертом Саше, работавшим в отеле Esplanade в Перте в 1930-е годы.
"Исторические доказательства того, что Берт Саше создал "Павлову" в 1930-е годы, в лучшем случае весьма слабы", - добавила Сантич.
Она привела публикацию газеты Beverley Times 1974 года с рассказом самого Саше. По словам повара, руководство отеля Esplanade попросило его придумать необычный десерт, а название предложил управляющий Гарри Нэрн. При этом Саше не смог вспомнить, находилась ли Анна Павлова в то время в Перте.
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В России появится кулинарный словарь русского языка
19 июля, 02:07
 
Новая ЗеландияАвстралияАнна ПавловаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала