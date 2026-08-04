Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин.

Рейтер также отмечает, что расширение военной службы в датских ВС связано якобы с ситуацией на Украине из-за "действий России", однако подробности не приводятся. При этом Россия в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.