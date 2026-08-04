Рейтинг@Mail.ru
Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 04.08.2026
Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин

Дания расширила призыв в армию и направляет военных в Гренландию

CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks / Датские военные
Датские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks /
Датские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дания увеличила срок службы в армии и включила в призыв женщин.
  • Дания впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию на фоне заявлений Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Дания на фоне ситуации на Украине и слов американского президента Дональда Трампа о Гренландии увеличила срок службы в армии, включив в призыв женщин, и отправляет солдат на гренландскую территорию, передает Рейтер.
По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США
31 июля, 23:53
Рейтер также отмечает, что расширение военной службы в датских ВС связано якобы с ситуацией на Украине из-за "действий России", однако подробности не приводятся. При этом Россия в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как сообщают ВС Дании, в понедельник около 1,6 тысячи молодых людей начали прохождение военной службы с увеличенным сроком - 11 месяцев вместо четырех. А закон о призыве женщин в армию наравне с мужчинами действует в Дании с июля 2025 года.
В понедельник газета BT сообщила, что в датской армии начала служить 19-летняя принцесса Изабелла. Она зарегистрировалась на военную службу в гвардейский гусарский полк.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию
20 января, 08:02
 
В миреДанияГренландияУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала