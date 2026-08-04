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Заявление посла Украины о России вызвало ярость в ФРГ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:03 04.08.2026 (обновлено: 21:07 04.08.2026)
Заявление посла Украины о России вызвало ярость в ФРГ

Дагделен: посла Украины Макеева после слов о России нужно выслать из Германии

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен считает, что посла Украины Алексея Макеева нужно выслать из Германии после слов о России.
  • По ее мнению, Макеев пытается диктовать Германии, кого следует избирать, и это является вмешательством в дела страны.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посла Украины Алексея Макеева после слов о России нужно выслать из Германии, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство", — говорится в публикации.
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Эксперт добавила, что федеральное правительство, у которого еще осталось достоинство, давно бы вызвало этого дипломата.

Накануне Макеев заявил, что в Германии якобы есть некие партии, тесно связанные с Москвой.
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