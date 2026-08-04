Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен считает, что посла Украины Алексея Макеева нужно выслать из Германии после слов о России.
- По ее мнению, Макеев пытается диктовать Германии, кого следует избирать, и это является вмешательством в дела страны.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посла Украины Алексея Макеева после слов о России нужно выслать из Германии, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство", — говорится в публикации.
"Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство", — говорится в публикации.
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Эксперт добавила, что федеральное правительство, у которого еще осталось достоинство, давно бы вызвало этого дипломата.
Накануне Макеев заявил, что в Германии якобы есть некие партии, тесно связанные с Москвой.
Накануне Макеев заявил, что в Германии якобы есть некие партии, тесно связанные с Москвой.