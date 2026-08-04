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Ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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09:57 04.08.2026 (обновлено: 10:09 04.08.2026)
Ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис, пишут СМИ

CNN: ситуация с мигрантами в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в испанской Сеуте
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июля в испанский анклав Сеута, расположенный на границе с Марокко, массово проникли мигранты.
  • Наплыв мигрантов в Сеуту вверг ЕС в масштабный политический кризис.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ситуация с наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный на границе с Марокко, ввергла ЕС в масштабный политический кризис, сообщает телеканал CNN.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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"Хотя драматический инцидент завершился почти так же быстро, как и начался, и большинство мигрантов печально побрели обратно через границу, он оставляет после себя более масштабный политический кризис, указывающий на будущие проблемы и расколы в Европейском союзе", - говорится в сообщении телеканала.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.
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