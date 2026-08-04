Ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В конце июля в испанский анклав Сеута, расположенный на границе с Марокко, массово проникли мигранты.
- Наплыв мигрантов в Сеуту вверг ЕС в масштабный политический кризис.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ситуация с наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный на границе с Марокко, ввергла ЕС в масштабный политический кризис, сообщает телеканал CNN.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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"Хотя драматический инцидент завершился почти так же быстро, как и начался, и большинство мигрантов печально побрели обратно через границу, он оставляет после себя более масштабный политический кризис, указывающий на будущие проблемы и расколы в Европейском союзе", - говорится в сообщении телеканала.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.