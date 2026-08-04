Ситуация в Сеуте погрузила ЕС в масштабный политический кризис, пишут СМИ

"Хотя драматический инцидент завершился почти так же быстро, как и начался, и большинство мигрантов печально побрели обратно через границу, он оставляет после себя более масштабный политический кризис, указывающий на будущие проблемы и расколы в Европейском союзе", - говорится в сообщении телеканала.