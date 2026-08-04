В России выросло число запросов о проблемах с доступом к сайтам банков

Краткий пересказ от РИА ИИ Запросы в поиске «Яндекса» о проблемах с доступом к сайтам российских банков через зарубежные браузеры выросли почти в четыре раза.

Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков из-за отзыва SSL-сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

Минцифры РФ рекомендовало пользователям установить российские сертификаты безопасности для избежания проблем с доступом.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число запросов в поиске "Яндекса" относительно проблем с доступом к сайтам российских банковских через зарубежные браузеры во вторник выросло почти в четыре раза, сообщил "Яндекс".

Ранее сегодня РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры - Google Chrome, Microsoft Edge и Safari - стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. Это происходит из-за того, что ряд зарубежных удостоверяющих центров отзывает сертификаты безопасности российских сайтов (SSL-сертификаты). Минцифры РФ ранее рекомендовало пользователям во избежание проблем с доступом установить российские сертификаты безопасности.

"После новостей об отзыве SSL-сертификатов у ряда российских банков пользователи стали значительно чаще обращаться к поиску, чтобы найти официальные сайты банков и разобраться в ситуации… Количество запросов, связанных с проблемами доступа к банковским сайтам увеличилось в 3,8 раза", - говорится в сообщении "Яндекса".

Там отметили, что сайты российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности, продолжают открываться в "Яндекс Браузере" без дополнительных настроек со стороны пользователей.

Как разъясняло Минцифры, сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. Однако, если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью.

Российские SSL-сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон, подробная инструкция по этой процедуре есть на портале госуслуг.