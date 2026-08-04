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В России выросло число запросов о проблемах с доступом к сайтам банков - РИА Новости, 04.08.2026
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17:03 04.08.2026 (обновлено: 17:04 04.08.2026)
В России выросло число запросов о проблемах с доступом к сайтам банков

"Яндекс": число запросов о проблемах с сайтами банков РФ выросло в 4 раза

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запросы в поиске «Яндекса» о проблемах с доступом к сайтам российских банков через зарубежные браузеры выросли почти в четыре раза.
  • Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков из-за отзыва SSL-сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.
  • Минцифры РФ рекомендовало пользователям установить российские сертификаты безопасности для избежания проблем с доступом.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число запросов в поиске "Яндекса" относительно проблем с доступом к сайтам российских банковских через зарубежные браузеры во вторник выросло почти в четыре раза, сообщил "Яндекс".
Ранее сегодня РИА Новости обратило внимание, что зарубежные браузеры - Google Chrome, Microsoft Edge и Safari - стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. Это происходит из-за того, что ряд зарубежных удостоверяющих центров отзывает сертификаты безопасности российских сайтов (SSL-сертификаты). Минцифры РФ ранее рекомендовало пользователям во избежание проблем с доступом установить российские сертификаты безопасности.
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"После новостей об отзыве SSL-сертификатов у ряда российских банков пользователи стали значительно чаще обращаться к поиску, чтобы найти официальные сайты банков и разобраться в ситуации… Количество запросов, связанных с проблемами доступа к банковским сайтам увеличилось в 3,8 раза", - говорится в сообщении "Яндекса".
Там отметили, что сайты российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности, продолжают открываться в "Яндекс Браузере" без дополнительных настроек со стороны пользователей.
Как разъясняло Минцифры, сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. Однако, если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью.
Российские SSL-сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон, подробная инструкция по этой процедуре есть на портале госуслуг.
Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры, их установка безопасна и не влияет на работу устройства, подчеркивали в Минцифры.
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