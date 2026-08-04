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Решетников рассказал о росте количества турпоездок по России в 2026 году - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
08:41 04.08.2026
Решетников рассказал о росте количества турпоездок по России в 2026 году

Решетников: за первое полугодие число турпоездок по России выросло на 4,3%

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первое полугодие текущего года число туристических поездок по России выросло на 4,3 %.
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что по итогам года число туристических поездок будет сопоставимо с прошлогодним.
  • Оба показателя национальной цели по туризму — вклад отрасли в ВВП и экспорт туристических услуг — достигнуты.
4 авг – РИА Новости. Число туристических поездок по России по итогам года будет сопоставимо с прошлогодним, при том что их количество за прошедшее полугодие выросло на 4,3%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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"За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако мы пока осторожны в ожиданиях. На фоне снижения бронирования в летнем сезоне понимаем, что по итогам года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними", - сказал Решетников в ходе заседания, посвященного развитию туризма.
Он напомнил, что по итогам прошлого года число туристических поездок по России выросло более чем на 2% в годовом выражении. "В целом мы продолжаем двигаться по траектории достижения цели в 140 миллионов поездок к 2030 году", - добавил министр.
Решетников подчеркнул, что оба показателя национальной цели по туризму – вклад отрасли в ВВП и экспорт туристических услуг - достигнуты.
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