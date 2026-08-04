Решетников рассказал о росте количества турпоездок по России в 2026 году

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"За первое полугодие текущего года, по данным Росстата, число турпоездок выросло на 4,3%. Однако мы пока осторожны в ожиданиях. На фоне снижения бронирования в летнем сезоне понимаем, что по итогам года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними", - сказал Решетников в ходе заседания, посвященного развитию туризма.