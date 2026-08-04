Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Черниговской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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