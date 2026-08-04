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В Чехове из-за атаки БПЛА на промзону пострадали десять человек - РИА Новости, 04.08.2026
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08:59 04.08.2026 (обновлено: 09:14 04.08.2026)
В Чехове из-за атаки БПЛА на промзону пострадали десять человек

Воробьев: в Чехове из-за атаки БПЛА на промзону пострадали 10 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
  • Атаку беспилотников на Московскую область утром во вторник отразили силы ПВО.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Десять человек, по уточненной информации, пострадали в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее глава региона сообщал, что утром во вторник силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, в результате которой погибли пять человек. Также сообщалось о шестерых пострадавших.
"По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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