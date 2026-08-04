В Чехове из-за атаки БПЛА на промзону пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
- Атаку беспилотников на Московскую область утром во вторник отразили силы ПВО.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Десять человек, по уточненной информации, пострадали в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее глава региона сообщал, что утром во вторник силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, в результате которой погибли пять человек. Также сообщалось о шестерых пострадавших.