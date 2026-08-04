В Чехии не будут предоставлять статус временной защиты украинским беженцам

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчины-беженцы с Украины призывного возраста с 5 августа не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не докажут документально выполнение своего воинского долга или освобождение от него.

Изменения в правилах предоставления статуса временной защиты гражданам Украины были согласованы государствами-членами Евросоюза и опубликованы во "Вестнике ЕС" с вступлением в силу 5 августа.

Новая мера не будет применяться к мужчинам-украинцам призывного возраста, получившим статус временной защиты в Чехии до 5 августа.

ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Мужчины-беженцы с Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) со среды не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не докажут документально выполнение своего воинского долга или освобождение от него, сообщил во вторник новостной портал Мужчины-беженцы с Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) со среды не смогут получить в Чехии статус временной защиты, если не докажут документально выполнение своего воинского долга или освобождение от него, сообщил во вторник новостной портал Novinky со ссылкой на главу МВД Лубомира Метнара.

"В среду произойдет важное изменение в системе предоставления статуса временной защиты. Он больше не будет предоставляться гражданам Украины призывного возраста. Исключение составляют те, кто уже выполнил свой воинский долг или кто освобожден от этого", - заявил во вторник порталу глава МВД Лубомир Метнар, добавив, что правительство республики давно поддерживает ограничения на предоставление защиты данной категории граждан Украины.

Как сообщает портал, изменения в правилах предоставления статуса временной защиты гражданам Украины были согласованы государствами-членами Евросоюза и опубликованы во вторник в "Вестнике ЕС " с вступлением в силу на следующий день, то есть в среду. Мужчинам-украинцам в возрасте от 23 до 25 лет, находящимся в резерве, и мужчинам-украинцам в возрасте от 25 до 60 лет, выезд из Украины запрещен.

Новая мера не будет применяться к мужчинам-украинцам призывного возраста, получившим статус временной защиты в Чехии до вступления в силу новых правил, то есть до среды 5 августа. Действующие обладатели защиты имеют право на нее до марта следующего года.

"Данное решение ограничит число мужчин, прибывающих с Украины, на десятки процентов. Это также снизит нагрузку на наши ведомства и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения", - подчеркнул глава МВД.