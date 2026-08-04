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Среди новых беженцев с Украины в Чехии преобладают мужчины, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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18:43 04.08.2026
Среди новых беженцев с Украины в Чехии преобладают мужчины, сообщили СМИ

Novinky: число прибывающих в Чехию украинских беженцев растет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКостел святого Микулаша на Малой Стране в Праге
Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Костел святого Микулаша на Малой Стране в Праге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году в Чехии среди украинских беженцев мужчин трудоспособного возраста стало на 20 тысяч больше, чем женщин.
  • С осени 2025 года из Украины разрешен выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет, которые не подлежат мобилизации.
  • В Чехии имеют статус временной защиты около 380 тысяч беженцев с Украины, и Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС число украинских беженцев в пересчете на собственное население.
ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Число мужчин трудоспособного возраста среди прибывающих в Чехию украинских беженцев постоянно растет, в 2025 году их в республике было на 20 тысяч больше, чем украинских женщин, сообщил во вторник новостной портал Novinky.
"Если в первые годы после начала военного конфликта на Украине среди прибывших из этой страны в Чехию беженцев преобладали женщины, дети и пожилые люди, то в последнее время число прибывающих мужчин стало превалировать. В 2025 году их было примерно на 20 тысяч больше, чем женщин, хотя еще в 2024 году доля женщин среди украинских беженцев составляла 56,3%", - отмечает портал.
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Частично данная ситуация объясняется тем, что с осени 2025 года из Украины разрешен выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет, которые не подлежат мобилизации. Призыву в армию подлежат мужчины с 25 лет. Мужчины 23-25 лет считаются резервистами.
Всего в настоящее время в Чехии имеют статус временной защиты около 380 тысяч беженцев с Украины. Согласно данным Евросоюза, Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС число украинских беженцев в пересчете на собственное население.
По данным минтруда, постоянную работу в Чехии получили около 150 тысяч украинцев, прибывших в республику после февраля 2022 года. Речь преимущественно идет о трудоустройстве в строительной промышленности, а также в сфере обслуживания. В обеих сферах, по данным минтруда, ощущается острая нехватка работников.
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