Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году в Чехии среди украинских беженцев мужчин трудоспособного возраста стало на 20 тысяч больше, чем женщин.

С осени 2025 года из Украины разрешен выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет, которые не подлежат мобилизации.

В Чехии имеют статус временной защиты около 380 тысяч беженцев с Украины, и Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС число украинских беженцев в пересчете на собственное население.

ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Число мужчин трудоспособного возраста среди прибывающих в Чехию украинских беженцев постоянно растет, в 2025 году их в республике было на 20 тысяч больше, чем украинских женщин, сообщил во вторник новостной портал Число мужчин трудоспособного возраста среди прибывающих в Чехию украинских беженцев постоянно растет, в 2025 году их в республике было на 20 тысяч больше, чем украинских женщин, сообщил во вторник новостной портал Novinky

"Если в первые годы после начала военного конфликта на Украине среди прибывших из этой страны в Чехию беженцев преобладали женщины, дети и пожилые люди, то в последнее время число прибывающих мужчин стало превалировать. В 2025 году их было примерно на 20 тысяч больше, чем женщин, хотя еще в 2024 году доля женщин среди украинских беженцев составляла 56,3%", - отмечает портал.

Частично данная ситуация объясняется тем, что с осени 2025 года из Украины разрешен выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет, которые не подлежат мобилизации. Призыву в армию подлежат мужчины с 25 лет. Мужчины 23-25 лет считаются резервистами.

Всего в настоящее время в Чехии имеют статус временной защиты около 380 тысяч беженцев с Украины. Согласно данным Евросоюза, Чехия приняла наибольшее среди стран ЕС число украинских беженцев в пересчете на собственное население.